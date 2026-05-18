«الخام» يتجاوز 111 دولار.. النفط يرتفع بقوة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في تعاملات اليوم الاثنين، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبعد تقارير عن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منشأة في الإمارات، ما أعاد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بنسبة 2.45% لتصل إلى 108 دولارات للبرميل، في حين صعد خام برنت لشهر يوليو بنسبة 2% ليبلغ 111.45 دولارًا للبرميل، وفق بيانات التداول.

وشهدت الأسعار خلال الجلسة مستويات أعلى في وقت سابق، مسجلة أقوى مستوياتها منذ الخامس من مايو 2026، في ظل حالة من القلق المتزايد في الأسواق بشأن استمرارية تدفق الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية.

وجاء هذا الارتفاع بعد أسبوع من المكاسب تجاوزت 7%، مدفوعة بتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق يحد من التصعيد في المنطقة، خصوصًا مع استمرار المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وتزايدت المخاوف بعد هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في الإمارات والسعودية، بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية والتصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.

وأفاد مسؤولون في الإمارات بأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، مؤكدين حق الدولة في الرد على ما وصفوه بالاعتداءات.

وذكرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أنها تتابع حادثة اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج السياج الداخلي لمحطة براكة، عقب الهجوم، مع التأكيد على استمرار مراقبة الوضع دون تسجيل تأثير مباشر على العمليات النووية حتى الآن.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه أسواق النفط حساسية متزايدة تجاه أي اضطرابات جيوسياسية في منطقة الخليج، التي تعد من أهم ممرات الطاقة في العالم.

وتتأثر أسواق النفط بشكل مباشر بالتوترات في منطقة الخليج العربي نظرًا لكونها أحد أهم مصادر الإنتاج العالمي للطاقة وممرًا رئيسيًا لصادرات النفط عبر مضيق هرمز.

وخلال العقود الماضية، أدت أزمات إقليمية متكررة إلى تقلبات حادة في الأسعار، حيث ترتفع الأسواق عادة مع أي تهديد لأمن الإمدادات أو الملاحة البحرية.

كما لعبت الهجمات على البنية التحتية للطاقة دورًا متكررًا في زيادة التقلبات، ما يجعل السوق شديد الحساسية تجاه التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.