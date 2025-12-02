أسواق الطاقة.. تقلبات حادّة مع توترات أوكرانيا وفنزويلا

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع زيادة المخاوف الجيوسياسية في الأسواق العالمية، على خلفية الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يناير بنسبة 0.25% لتصل إلى 59.47 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر فبراير بنسبة 0.13% إلى 63.26 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعًا تجاوز 1% يوم أمس الاثنين، مع اقتراب الخام الأمريكي من أعلى مستوى له خلال أسبوعين، في ظل تزايد المخاطر على الإمدادات بسبب النزاعات السياسية والعسكرية.

ويتابع المستثمرون عن كثب التطورات في منطقة البحر الأسود بعد سلسلة الهجمات على ناقلات النفط، فضلاً عن الضغوط الأمريكية على فنزويلا، ما يعزز توقعات استمرار تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.

ويُعد تذبذب أسعار النفط في الوقت الحالي انعكاسًا مباشرًا لتقاطع عدة عوامل جيوسياسية: النزاع الروسي-الأوكراني، المخاطر البحرية على ناقلات الطاقة، والتوترات في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي في ظل التباطؤ الاقتصادي الجزئي في بعض الأسواق الرئيسية.

وشهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب تصاعد التوترات العسكرية والجيوسياسية. وفي الفترة الأخيرة، أدت الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، بينما أسهمت المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة على فنزويلا في زيادة الترقب بين المتعاملين.

ويراقب المستثمرون أيضًا تأثير هذه الأحداث على إنتاج النفط في بحر الشمال والبحر الأسود، وعلى خطوط النقل البحري للخام، لا سيما بعد سلسلة الهجمات على ناقلات النفط الروسية والغربية قرب الساحل التركي.