أسواق الطاقة تنقلب.. النفط يتراجع مع انحسار حرب «الشرق الأوسط»

سجلت أسعار النفط تراجعًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان اتفاق يقضي بوقف الهجمات بين إيران وإسرائيل، في تطور خفّف من مخاوف الأسواق بشأن اتساع رقعة التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد من أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة عالميًا، وفق ما أوردته RT.

وبحسب بيانات التداول، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تسليم يوليو إلى مستوى 90.08 دولارًا للبرميل، متراجعة بنسبة 1.34% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، في تحرك يعكس استجابة مباشرة لتهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي تسليم أغسطس إلى 93.21 دولارًا للبرميل، منخفضة بنسبة 1.10% عن تسوية الجلسة السابقة، في ظل تحسن نسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتراجع الطلب على التحوط من مخاطر الإمدادات.

وجاء هذا الانخفاض بعد جلسة سابقة شهدت ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 5%، إثر تصاعد التوترات العسكرية بعد ضربات إسرائيلية جديدة على إيران، وما تبعها من هجمات في لبنان، الأمر الذي عزز المخاوف من احتمال انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

لكن هذه المكاسب سرعان ما تراجعت مع إعلان القوات المسلحة الإيرانية انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية، وتخفيف علاوة المخاطر التي كانت قد رفعت الأسعار خلال الجلسة السابقة.

ويعكس هذا التذبذب الحاد في أسعار النفط مدى حساسية أسواق الطاقة لأي تطورات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط تحركات الأسعار بشكل مباشر بتوقعات الإمدادات واستقرار الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، خاصة في ظل اعتماد الأسواق على تدفقات مستقرة من دول المنتجين الرئيسيين.

وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثيرًا في أسواق النفط العالمية، حيث يؤدي أي تصعيد عسكري أو تهدئة سياسية إلى انعكاسات فورية على الأسعار، نتيجة ارتباطها المباشر بإمدادات الطاقة وممرات الشحن الاستراتيجية.