أسواق الطاقة على صفيح ساخن.. برنت يتجاوز 92 دولاراً

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات بعد ظهر اليوم الأربعاء، مدفوعة بتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صعّد لهجته تجاه إيران ولوّح باتخاذ إجراءات عسكرية تستهدف مواقع للطاقة وجسور داخل البلاد.

وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو بنسبة 1.43% لتصل إلى 89.46 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.13% مسجلاً 92.48 دولاراً للبرميل، في موجة صعود تعكس حساسية السوق تجاه التطورات السياسية والعسكرية.

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها عزمه إصدار أوامر بتنفيذ ضربات جديدة تستهدف مواقع الطاقة والجسور داخل إيران، متهماً طهران بالمماطلة في مسار التفاوض، ما زاد من حالة القلق في أسواق الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، كانت الأسواق قد شهدت تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، إذ تأثرت أسعار النفط بتراجع المخزونات الأمريكية وتبادل الضربات بين القوات الأمريكية وإيران، على خلفية حادثة إسقاط مروحية “أباتشي” قرب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة في العالم.

كما أفادت تقارير بأن خامي برنت وغرب تكساس كانا قد سجلا في جلسات سابقة أدنى إغلاق منذ شهري أبريل ومايو، قبل أن يعاودا الارتفاع مع عودة التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة بعد تهدئة مؤقتة بين الأطراف.

وفي المقابل، هددت طهران باستئناف العمليات القتالية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، ما يعمّق حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويزيد من الضغوط على أسواق الطاقة.

وتشير بيانات السوق إلى استمرار التأثير المباشر للتطورات العسكرية على حركة الإمدادات، خصوصاً مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.

كما كشفت مصادر في السوق، نقلاً عن معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الثامن على التوالي بمقدار 9.12 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، إلى جانب انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 1.19 مليون برميل، ما دعم الاتجاه الصعودي للأسعار.

وفي ظل هذا المشهد المتداخل بين السياسة والطاقة، تبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب لأي تطورات جديدة قد تدفع الأسعار إلى مزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة.