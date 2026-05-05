أسواق «الطاقة والمعادن» تحت الضغط.. كم بلغت لأسعار؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، في ظل تصاعد التوترات في مياه الخليج وتبادل الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار، ما أعاد الطلب على الملاذات الآمنة إلى الواجهة في الأسواق العالمية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو في بورصة كوميكس بنسبة 0.41% لتسجل 4551.75 دولارا للأونصة.

كما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.36% لتصل إلى 4538.16 دولارا للأونصة، بعد أن كانت قد تراجعت في الجلسة السابقة بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى منذ 31 مارس.

ويأتي هذا التحسن بعد تقلبات حادة في الأسواق، حيث شهدت الجلسات الماضية ما وصفه محللون بتزايد “تداولات الحرب”، مع انتقال المستثمرين بين الأصول عالية المخاطر والملاذات الآمنة وفق تطورات التوتر الجيوسياسي.

وأشار خبير في الاقتصاد الكلي العالمي لدى مؤسسة تستي لايف إلى أن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة هبوط سابقة، موضحا أن صعود عوائد السندات الأمريكية والدولار، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، شكّل ضغطا على الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز خام برنت مستوى 113 دولارا للبرميل، مع استمرار المخاوف من اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج، خاصة عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

كما واصل الدولار الأمريكي الارتفاع في أسواق العملات، مدعوما بتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة التقليدية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.

وتتابع الأسواق العالمية التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، وسط مساع دبلوماسية لاحتواء التصعيد، إلا أن تبادل الضربات بين واشنطن وطهران أبقى حالة الترقب مسيطرة على حركة الذهب والنفط والعملات.