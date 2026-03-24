أسواق المعادن والطاقة تتقلب.. «الذهب والنفط والدولار» تحت الضغط

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها للجلسة العاشرة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.71% إلى 4375.62 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.97% إلى 4409.61 دولار.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى انخفاضات كبيرة، حيث تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 67.37 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 2.1% إلى 1841.35 دولار، بينما سجل البلاديوم تراجعًا بنسبة 2.8% إلى 1393 دولارًا للأونصة.

وسجل الذهب تراجعًا بنحو 18% منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، فيما استفاد الدولار الأمريكي كأصل آمن في ظل المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة.

وفي السياق، نفت إيران يوم الاثنين إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية، مشيرًا إلى ما وصفه بمحاورات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم.

كما أشار مسؤول باكستاني إلى أن محادثات مباشرة لتهدئة النزاع قد تُعقد في إسلام أباد هذا الأسبوع، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

ارتفاع أسعار النفط مع تزايد مخاطر الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد نفي إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، خلافًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل لاتفاق.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.88% إلى 102.82 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 3.52% إلى 91.23 دولار للبرميل.

وكانت عقود النفط قد هبطت أكثر من 10% يوم الاثنين بعد إعلان ترامب تأجيل الهجمات التي كان يعتزم تنفيذها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، مشيرًا إلى محادثات وصفها بالمثمرة مع مسؤولين إيرانيين مجهولي الهوية، أسفرت عن نقاط اتفاق رئيسية.

وأوضح كبير محللي الأسواق في “كيه.سي.إم تريد”، تيم ووترر، أن هذا التأجيل قلص بشكل كبير ما يعرف بـ”علاوة الحرب” في أسعار النفط، مضيفًا أن الارتفاع الطفيف اليوم يعكس محاولة السوق استعادة توازنها وسط حالة من التذبذب، مع الأخذ في الاعتبار أن مضيق هرمز لا يزال غير آمن.

يُذكر أن الحرب على إيران تسببت في توقف شبه كامل لحركة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز.