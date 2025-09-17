أسواق النفط تترقب قرار الفائدة.. استقرار بعد ارتفاع حاد

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت ارتفاعًا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على تحركات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أكتوبر بنسبة 0.17% لتسجل 64.41 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر نوفمبر بنسبة 0.19% إلى 68.34 دولار للبرميل، بعد أن شهدت ارتفاعات تجاوزت 1% في الجلسة السابقة.

وتتجه أنظار الأسواق الآن نحو اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لدعم سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، ويُنتظر أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على أسعار النفط، إذ يؤثر على تكلفة التمويل والاستثمار في القطاع النفطي، إضافة إلى تحركات الدولار وتأثيره على تجارة الطاقة العالمية.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي للأسعار بعد سلسلة من التقلبات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية، نتيجة المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى المخزون النفطي الأمريكي وتقارير الطلب العالمي على النفط.