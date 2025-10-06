أسواق النفط تتفاعل مع قرار «أوبك».. ارتفاع حاد في الأسعار!

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين، بدعم من قرار مجموعة “أوبك+” بزيادة إنتاج النفط بوتيرة أقل من المتوقع في الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر نوفمبر بنسبة 1.63% لتسجل 61.87 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” لشهر ديسمبر بنسبة 1.55% إلى 65.53 دولارًا للبرميل.

وقالت تينا تنغ، المحللة المستقلة، إن الارتفاع في الأسعار جاء نتيجة للقرار المفاجئ من “أوبك+” برفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا، وهو ما كان أقل بكثير من التوقعات.

وأوضحت أن الهدف من هذه الزيادة هو التخفيف من تداعيات التراجع الأخير في أسواق النفط.

ومع ذلك، حذرت تنغ من أن أسعار النفط قد تظل ضعيفة بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة، وهو ما قد يؤثر على الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+” قد أعلنت عن اتفاق لزيادة سقف الإنتاج في نوفمبر، بنفس الزيادة المتواضعة التي شهدها شهر أكتوبر، وسط مخاوف مستمرة من وفرة المعروض في الأسواق العالمية.

وهذه الزيادة في الإنتاج تأتي في وقت حساس، حيث يشهد سوق النفط تذبذبًا كبيرًا بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية في العديد من دول العالم.