أسواق النفط تشتعل.. قفزة بأسعار البرميل بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي نووي على إيران

مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط، شهدت أسواق النفط ارتفاعاً ملموساً وسط تصاعد المخاوف من صراع محتمل قد يعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن أسعار النفط ارتفعت بنسبة تصل إلى 1% بعد تقارير تشير إلى استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية في إيران.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، تجاوز سعر خام برنت مستوى 66 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس ارتفاعاً بنسبة 3.5%، في ظل حالة ترقب عالمي لأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على استقرار الإمدادات النفطية.

وبحسب الوكالة، هذا الصعود جاء مباشرة بعد تداول أنباء عن تحضيرات إسرائيلية محتملة، مما يعكس مدى حساسية سوق الطاقة تجاه أي توتر في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وإيران، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.

من جانبها، نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصادر استخباراتية أن واشنطن حصلت على معلومات جديدة تفيد بأن إسرائيل تستعد لتنفيذ ضربات على منشآت نووية إيرانية، وهو ما قد يشكل قطيعة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، كما قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، وهو ما تسعى الولايات المتحدة لتجنبه بعد التوترات الأخيرة الناجمة عن حرب غزة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن القرار الإسرائيلي لم يُتخذ بعد، مع وجود خلافات داخل الحكومة الأمريكية بشأن احتمالية تنفيذ مثل هذه الضربات.