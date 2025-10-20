أسود الأطلس يصنعون التاريخ.. المغرب يتوّج ببطولة «كأس العالم للشباب»

في ليلة كروية ستظل محفورة في ذاكرة الكرة العربية والإفريقية، كتب منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة فصلاً جديدًا من المجد بعد تتويجه بلقب كأس العالم للشباب 2025 عقب فوزه المستحق على منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها الملعب الوطني في تشيلي.

مجد يصنعه الجيل الذهبي

منذ الدقائق الأولى، فرض “أشبال الأطلس” شخصيتهم على اللقاء بثقة الأبطال، فكان الحماس والعزيمة سلاحهم الأقوى أمام منتخب أرجنتيني مرشح بقوة للتتويج.

وجاء الهدف الأول مبكرًا عبر ياسر زبيري من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 12، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليؤكد تفوق المغاربة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29، ليضع بلاده على أعتاب التاريخ.

الدفاع المغربي كان صلبًا ومنظمًا، فيما تألق الحارس إبراهيم جوميز بتدخلات حاسمة أبقت على الشباك نظيفة حتى صافرة النهاية، ليُعلن الحكم عن لحظة انفجار الفرح في المدرجات وفي قلوب الملايين داخل المغرب وخارجه.

إنجاز غير مسبوق للعرب وإفريقيا

بهذا التتويج، أصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتوج بكأس العالم للشباب، في إنجاز غير مسبوق يؤكد الطفرة الكبيرة التي تعرفها الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة على مستوى التكوين والبنية التحتية والاحتراف.

ويأتي هذا اللقب تتويجًا لمجهودات متواصلة من الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي استثمر في الفئات السنية وبرامج الأكاديميات، لتثمر اليوم عن جيل شاب يكتب اسمه في التاريخ من أوسع أبوابه.

رحلة المجد لم تكن سهلة

مشوار المنتخب المغربي في البطولة كان ملحميًا بكل المقاييس، إذ تصدّر مجموعته الحديدية التي ضمّت منتخبات البرازيل وإسبانيا والمكسيك، قبل أن يتفوق في الأدوار الإقصائية على كوريا الجنوبية ثم الولايات المتحدة، ليصل إلى نصف النهائي ويُقصي فرنسا بركلات الترجيح، ثم يُكمل الحلم في النهائي أمام الأرجنتين.

أسود المستقبل

الجيل الحالي من اللاعبين، وعلى رأسهم ياسر زبيري، إسماعيل باعوف، حسام الصادق، وفؤاد الزهواني، قدّم أداءً يبعث على الفخر، وأثبت أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو الريادة في كرة القدم العالمية، ليس فقط على مستوى الكبار، بل في كل الفئات العمرية.

فرحة وطنية من طنجة إلى الكويرة

عمّت الاحتفالات مختلف المدن المغربية عقب صافرة النهاية، حيث خرجت الجماهير إلى الشوارع رافعة الأعلام الوطنية ومرددة الأهازيج التي تعبّر عن فخر الأمة بإنجاز أبنائها.

كما انهالت التهاني من شخصيات رياضية وسياسية عربية وإفريقية، معتبرين أن ما حققه شباب المغرب هو مصدر إلهام لجيل جديد من الحالمين في القارة السمراء.

لقد كتب منتخب المغرب للشباب ملحمة جديدة في سجل كرة القدم العالمية، ورفع راية العرب عالياً في سماء العالم، إنه لقب التاريخ وميلاد جيل ذهبي، لا يعرف المستحيل، يؤكد أن الحلم العربي ممكن حين تتوفر الرؤية، والتخطيط، والإيمان بقدرات الشباب.