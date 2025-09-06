أسود الأطلس يقودون القارة إلى المونديال.. 17 منتخباً يحسمون التأهل

بات المنتخب المغربي لكرة القدم أول المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً كبيراً على منتخب النيجر بنتيجة 5-0، مساء الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية، ليحسم صدارة المجموعة الخامسة قبل انتهاء التصفيات.

وبهذا التأهل، يصبح “أسود الأطلس” ثاني منتخب عربي يضمن مشاركته في النسخة المقبلة من المونديال بعد منتخب الأردن، ويؤكد مكانته القوية كواحد من أبرز فرق القارة، خاصة بعد الأداء التاريخي في مونديال قطر 2022.

قائمة المنتخبات المتأهلة حتى الآن

وبحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فقد ضمنت حتى الآن 17 دولة من أصل 48 مشاركتها في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول نسخة يشارك فيها هذا العدد الكبير من المنتخبات.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة حتى الآن:

الدول المستضيفة:

الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

قارة آسيا:

اليابان

كوريا الجنوبية

إيران

أوزبكستان

الأردن

أستراليا

قارة أوقيانوسيا:

نيوزيلندا

قارة أمريكا الجنوبية (الكونميبول):

الأرجنتين

البرازيل

أوروغواي

كولومبيا

الإكوادور

باراغواي

قارة إفريقيا:

المغرب

وتشهد النسخة المقبلة من البطولة تغييرات كبيرة في نظامها، حيث سيُرفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً، ما يمنح فرصاً إضافية للعديد من الدول للمنافسة في هذا الحدث العالمي الأكبر في كرة القدم.

Morocco 🇲🇦 becomes the 17th nation to qualify for the 2026 #FIFAWorldCup!



They are the first nation from Africa to qualify for this edition. pic.twitter.com/ZioZZNm3hl — The International Window (@windowintlpod) September 5, 2025