أسوشيتد برس: ترامب يفوز بكنتاكي وبايدن يفوز بفيرمونت

ضمن ترامب 11 صوتا في المجمع الانتخابي هي حصة كنتاكي بينما حصد بايدن 3 أصوات هي حصة فيرمونت.

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، في ولاية كنتاكي، والمرشح الديموقراطي جو بايدن في ولاية فيرمونت، حسب أسوشيتدس برس.

وتعد كنتاكي وفيرمونت أول ولايتين بدأت بهما عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وكنتاكي ولاية محافظة تاريخيا، بينما تعتبر فيرمونت من الولايات المحسومة للديموقراطيين.

وبذلك، ضمن ترامب 11 صوتا في المجمع الانتخابي هي حصة كنتاكي، بينما حصد بايدن 3 أصوات هي حصة فيرمونت بالمجمع.

وتظهر استطلاعات الرأي، سواء تلك التي أجريت على الصعيد الوطني، أو تلك التي أجريت على صعيد الولايات الحاسمة (الولايات المتأرجحة) أن بايدن، يملك حظوظا واسعة.

لكن المفاجآت تبقى منتظرة، خاصة أن استطلاعات الرأي عام 2016 كانت تميل نوعا ما للديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن الجمهوري دونالد ترامب هو من فاز في النهاية.

وتجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر؛ فهناك “المجمع الانتخابي” الذي يضم ما يعرف بـ”كبار الناخبين”، وعددهم 538.

ولكل ولاية عدد محدد من “كبار الناخبين” يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من “كبار الناخبين”.

وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب لابد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات “كبار الناخبين”؛ أي 270 صوتا حسب مانقلت وكالة “الأناضول”.