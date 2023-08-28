«أسوشيتد برس»: «الدبيبة» على علم باجتماع «المنقوش» ولا يمانع التطبيع مع إسرائيل

نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولان رفيعان في الحكومة أنّ رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزير خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.

وقال أحد المسؤولين إنّ الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي عندما كان في زيارة لروما، مضيفا أنّ مكتب رئيس الوزراء رتب اللقاء بالتنسيق مع نجلاء المنقوش.

وأوضح المسؤول الثاني أنّ الاجتماع استمر نحو ساعتين، وأنّ المنقوش أطلعت الدبيبة على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس، وأنّ الاجتماع جاء تتويجا للجهود الأمريكية لجعل ليبيا تنضم إلى سلسلة من الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول أنّ تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل تمت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز الذي زار العاصمة الليبية في يناير.

وتابع المسؤول أنّ الدبيبة أعطى موافقة مبدئية على الانضمام إلى اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنّه كان قلقا بشأن رد الفعل الشعبي العنيف في بلد معروف بدعمه السابق للقضية الفلسطينية.