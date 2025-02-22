«أسوشيتد برس» تقاضي مسؤولين في البيت الأبيض.. ما السبب؟

رفعت وكالة أسوشيتد برس، “دعوى قضائية ضد 3 مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جراء منع مراسليها من حضور بعض فعاليات الرئاسية، والدخول إلى المكتب البيضاوي، وطائرة الرئاسة، على خلفية رفضها اعتماد اسم “خليج أميركا” بدلا من ” خليج المكسيك”.

وجاء في نص الدعوى: “الصحافة وجميع الناس في الولايات المتحدة لهم الحق في اختيار كلماتهم الخاصة، دون التعرض لانتقام حكومي”، وبحسب الدعوى، “وردت أسماء كل من كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وتايلور بودويتش نائبها، وكارولاين ليفيت المتحدثة باسم “ترامب”.

واعتبرت الوكالة، أن” حرمانها من دخول المكتب البيضاوي، يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية الصحافة والتعبير”.

هذا “وتسعى “أسوشيتد برس” إلى عقد جلسة استماع طارئة وإصدار أمر قضائي لإعلان الحظر بأنه غير دستوري وإلزام إدراة “ترامب” بإلغائه، وتم تنفيذ الحظر لأول مرة في 11 فبراير، ووصفه كبار محرري وكالة “أسوشيتد برس”، بأنه “انتهاك للتعديل الأول” من الدستور.