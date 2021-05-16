«أسوشيتد برس» تُطالب بفتح تحقيق في استهداف مبنى يضم مكتبها بغزة

طالبت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية للأنباء، بفتح تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى يضم مكتبها ومكاتب وسائل إعلامية أخرى في قطاع غزة.

ودعت رئيسة التحرير التنفيذية للوكالة سالي بزبي، إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ودمرت مبنى الجلاء الذي كان يضم مقر الوكالة ومقار إعلامية أخرى في قطاع غزة، مؤكدة أن الرأي العام يحق له معرفة الحقائق.

وقالت بزبي إن “الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة واضحة تدعم هجومها، الذي دمر برج الجلاء المكون من اثني عشر طابقا”.

وأضافت أن “مكتب أسوشيتد برس كائن في برج الجلاء منذ 15 عاما ولم يتم إبلاغها ولم يكن هناك أي مؤشر على احتمال وجود مكتب لحركة حماس في المبنى”، مشددة على ضرورة إيضاح الحقائق.

وتابعت: “نحن في حالة صراع.. نحن لا ننحاز إلى أي طرف في هذا الصراع.. سمعنا إسرائيليين يقولون إن لديهم دليلا.. نحن لا نعرف ما هو هذا الدليل.. نعتقد أنه من المناسب في هذه المرحلة أن تكون هناك نظرة مستقلة على ما حدث بالأمس”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي منح صحفيي “أسوشيتدبرس” ومستأجرين آخرين مهلة ساعة لإخلاء المبنى، أن حركة “حماس” كانت تستخدم المبنى كمقر للاستخبارات العسكرية وتطوير الأسلحة.

وقال الكولونيل في جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، إن “إسرائيل تجمع الأدلة كي تقدمها للولايات المتحدة”، لكنه أحجم عن إعلان الالتزام بتقديم تلك الأدلة في غضون اليومين المقبلين.

وأفاد الرئيس والمدير التنفيذي لـ”أسوشيتد برس” الأمريكية غاري برويت، بأن الوكالة “مصدومة ومذعورة” من الهجوم الإسرائيلي على برج الجلاء في قطاع غزة الذي تضمن مكاتب لوسائل إعلام دولية.

وقال برويت، في بيان نشرته الوكالة بعد الهجوم، أمس السبت: “نشعر بالصدمة والذعر إزاء أن الجيش الإسرائيلي استهدف ودمر المبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة”.

وتابع: “لقد عرفوا منذ فترة طويلة موقع مكتبنا، وعرفوا أن الصحفيين كانوا هناك. تلقينا تحذيرا بقصف المبنى. نسعى إلى الحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد”.

وشدّد برويت على أن “هذا تطور مزعج بشكل لا يصدق”، مؤكدا: “لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح.. كان هناك عشرات من صحفيي أسوشيتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى، ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب. لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم”.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس السبت، بغارة جوية برج الجلاء في قطاع غزة، وهو مبنى شاهق الارتفاع مؤلف من 11 طابقا كان يضم مكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة إضافة إلى شقق سكنية ومكاتب محامين.