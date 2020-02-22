أسوشييتد برس: 2362 حالة وفاة و77916 إصابة بفيروس «كورونا» حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس. [رويترز]

أفادت وكالة “أسوشييتد برس” للأنباء، بتسجيل 2362 حالة وفاة و77 ألف و916 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، حتى يوم السبت، حول العالم معظمها في الصين، بحسب محصلة جمعتها الوكالة.

يأتي ذلك في حين، أعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقها من زيادة تفشي فيروس كورونا في إيران وانتشاره في دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده أمين عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، مساء الجمعة.

وقال غيبريسوس إن “المنظمة عينت 4 مبعوثين خاصين” ضمن جهودها لمواجهة كورونا حول العالم.

وأوضح أن بعثة مشتركة تقودها المنظمة في الصين ستتوجه إلى ووهان السبت لمواصلة عملها بالمدينة التي ظهر بها كورونا لأول مرة، مشيراً إلى أن المنظمة تخشى تفشي كورونا بالدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

وأضاف: “نحن أيضا قلقون من تزايد حالات الاصابة بكورونا في الجمهورية الإيرانية التي سجلت حتى الآن 18 إصابة وأربع وفيات جراء الفيروس.”

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان.

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