«أشبال الأطلس» يهزمون البرازيل ويتأهلون للدور 16 بمونديال الشباب

حقق منتخب المغرب للشباب (تحت 20 عاماً) فوزاً تاريخياً ومثيراً على نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حالياً في تشيلي.

وسجّل عثمان معما الهدف الأول لـ”أشبال الأطلس” في الدقيقة 60، بعد تمريرة متقنة من جسيم ياسين، سددها معما ببراعة في الشباك البرازيلية، وعزز ياسر الزبيري النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد هجمة مرتدة قادها ياسين أيضاً.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل قائد المنتخب البرازيلي إياجو تيودورو هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء، دون أن يغيّر ذلك من نتيجة اللقاء.

بهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، ليحسم التأهل رسمياً إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما تجمد رصيد البرازيل عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وشهدت المباراة لحظة جدلية حين تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للبرازيل في الشوط الثاني، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، حيث تبيّن أن اللاعب لويجي تعمد السقوط داخل المنطقة.

وهذا الفوز هو الأول للمغرب على البرازيل في تاريخ مواجهات المنتخبين بمونديال الشباب.

لأول مرة في تاريخها، تفشل البرازيل في الفوز بأي من أول مباراتين لها في البطولة.