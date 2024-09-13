أصبح صفراً.. المركزي يُعلن إطفاء الدين العام

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الدين العام المقيد في دفاتره قد تم إطفاؤه وأصبح “صفراً” مشيرا إلى اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص.

جاء ذلك في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق والذي يغطي الفترة المُمَتَدّة من 1 يناير 2024م وحتى 31 أغسطس 2024م.

وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية والمساءلة في كافة عملياته، ونوه إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود الإدارة الجديدة نحو تطوير قنوات تواصل مباشرة وفعالة، لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي.

وأفاد البيان بأن قيمة الإيرادات بلغت 66.7 مليار دينار والإنفاق العام بلغ 59.6 مليار دينار.

وأشار المصرف المركزي إلى أن هناك إيرادات نفطية أخرى لا تزال في حساب مؤسسة النفط بالمصرف الخارجي سيتم توريدها لاحقا.

وأوضح البيان أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 13.5 مليار دولار فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي التي نفذت فعليا 16.2 مليار دولار بعجز بلغ 2.7 مليار دولار فقط.

وأكد البيان أن الإدارة السابقة للمصرف أفادت في بيان لها الشهر الماضي أنها صرفت 950 مليون دولار من احتياطيات المصرف بالخارج ولم يتم العثور على أوامر الصرف أو التحويل.

ولفت المركزي إلى أن إجمالي الالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس بلغت 6.12 مليار دولار تشمل اعتمادات مستندية بالنقد الأجنبي وعقود مشروعات التنمية والتزامات مؤسسة النفط وشركة الكهرباء.

كما بلغت الإيرادات المحصلة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها 15.1 مليار دينار.

المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام: https://buff.ly/3XthffZ