أصوات الغضب تتصاعد من الفاتيكان إلى الرباط.. إدانات دينية وشعبية للحصار المفروض على غزة

ندد البابا ليون الرابع عشر بـ”همجية” الحرب في قطاع غزة، داعياً إلى وقف فوري للصراع والعمل على حل سلمي يضمن حماية المدنيين، في غضون ذلك، خرج عشرات الآلاف في تظاهرة حاشدة بالعاصمة المغربية الرباط، للتعبير عن رفضهم للحصار المفروض على غزة ورفضهم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي مواجهة الحصار الإسرائيلي، انطلقت من إيطاليا سفينة “حنظلة” المحملة بمساعدات إنسانية حيوية إلى القطاع، في خطوة تضامنية من أسطول الحرية وسط تهديدات إسرائيلية بمنع وصولها.

البابا يدين “همجية” حرب غزة ويدعو إلى وقف فوري وحل سلمي

دعا البابا ليون الرابع عشر، الأحد، إلى وضع حد فوري لـ”همجية” الحرب في قطاع غزة، مجدداً مطالبته بوقف “اللجوء العشوائي إلى القوة” والعمل من أجل حل سلمي للصراع. جاء ذلك بعد أيام من قصف الجيش الإسرائيلي لكنيسة كاثوليكية في القطاع أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي ختام صلاة التبشير الملائكي بالفاتيكان، أعرب البابا عن “ألمه العميق” تجاه الهجوم الذي استهدف الرعية الكاثوليكية للعائلة المقدسة في مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نحو 600 نازح، بينهم أطفال وذوي احتياجات خاصة.

وأكد البابا أن هذا الهجوم “يضاف إلى سلسلة الهجمات العسكرية المستمرة ضد المدنيين وأماكن العبادة في غزة”. ووجه نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لضمان احترام القانون الإنساني وحماية المدنيين، ومنع العقاب الجماعي واللجوء العشوائي إلى القوة والتهجير القسري للسكان.

وتأتي تصريحات البابا في ظل استمرار الصراع الذي يشهد نزوح أكثر من 2.4 مليون نسمة في القطاع منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

كما خاطب البابا المسيحيين في الشرق الأوسط، معبراً عن تعاطفه معهم، قائلاً: “أشعر معكم بعدم القدرة على فعل الكثير إزاء هذا الوضع المأساوي للغاية”.

من جانبها، أعلنت إسرائيل أن الجيش يحقق في حادثة قصف الكنيسة.

سفينة “حنظلة” تغادر إيطاليا متجهة إلى غزة في تحدٍ للحصار الإسرائيلي

انطلقت يوم الأحد 20 يوليو 2025، سفينة “حنظلة” الإنسانية، إحدى سفن أسطول الحرية، من ميناء جاليبولي الإيطالي في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو قطاع غزة المحاصر، وتحمل السفينة مساعدات طبية وغذائية ومعدات للأطفال، إلى جانب مجموعة من الناشطين والصحفيين الدوليين المؤيدين للقضية الفلسطينية.

تضم الرحلة 21 راكباً من جنسيات مختلفة بينهم نائبتان فرنسيتان من حزب “فرنسا الأبية”، وناشطون أمريكيون ومحامون فلسطينيون. تهدف السفينة إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة رغم التهديدات الإسرائيلية بمنع مرور أي سفينة.

تأتي هذه المحاولة في ظل أزمة إنسانية حادة تعيشها غزة مع تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط صمت دولي وعدم استجابة كافية لتخفيف المعاناة، ويُنظر إلى سفينة “حنظلة” كرمز للأمل والتضامن في وقت تزداد فيه معاناة سكان القطاع.

مظاهرة حاشدة في الرباط.. عشرات الآلاف ينددون بحصار غزة ويرفضون التطبيع مع إسرائيل

شهدت العاصمة المغربية الرباط تظاهرة حاشدة يوم الأحد 20 يوليو 2025، حيث شارك عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة احتجاجية ضد تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ورفضاً لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

المتظاهرون ساروا في أحد الشوارع الرئيسية، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، ورفع المحتجون شعارات مثل “يا للعار غزة تحت النار”، و”ارفعوا الحصار”، و”المغرب وفلسطين شعب واحد”، بالإضافة إلى لافتات تدين التطبيع وتصفه بالخيانة.

ونظمت المسيرة بدعوة من عدة منظمات، بينها ائتلاف يضم حركة العدل والإحسان الإسلامية وأحزاب يسارية، في إطار دعم الشعب الفلسطيني والضغط من أجل وقف الحرب التي دامت أكثر من 21 شهراً بعد هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023.

وتأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات شهدها المغرب منذ بداية الحرب، حيث يطالب المتظاهرون بإنهاء التطبيع وإدانة العدوان الإسرائيلي، بينما لا تزال الحكومة المغربية تدعو إلى وقف فوري للحرب دون مراجعة علاقاتها الرسمية مع إسرائيل.

وأكدت المتظاهرة حسناء الوزاني أن “إدانة المأساة في غزة هو أقل ما يمكننا فعله”، مضيفة “نحن ضد أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل”.