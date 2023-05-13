أصول وتاريخ قبيلة العوامة «العواومة»

جدهم يدعى عوام بن عوام بن ناسك النصراني وهذا هو نسب جدهم حسب الروايات التي توارثوها عبر الأجيال، واللقب النصراني يدل على أنهم سلالة حقيقة من السكان الليبيين الأصليين الذين دخلوا الإسلام فيما بعد، والعوامة يشكلون اغلبيه سكان منطقة مسوس وهو اسم قبيلة من بطون لواتة التي نجد لها أثر ضمن العواقير باسم (لواطة).

وآل العوامي منتشرون اليوم من مصر حتى جنوب بنغازي، وهم يتواجدون ضمن قبيلة البراعصة والعبيدات وقلة منهم ضمن قبيلة العواقير والدرساء والحاسة، واسم الانتساب لهم العوامي وفي مصر تعتبر قبيلة العوامة مرابطة لقبائل سنقر أبو ويله ضمن قبيلتنا أولاد علي وتتكون هذه القبيلة من 4 بطون كبيره و14 بيتا، وهي:

بطن (صوان) ومن صوان تنحدر الأفخاذ التالية: (عبد الجواد – سليمان – امبيوة – جريد – الحصان – سويدى – عوض – الشفيق -الخنى – عبد المولى -عتيق) بطن (نافع) ومن نافع ينحدر الأفخاذ التالية: (أبو حويطه – أبو مريمى – أبو قرين – اخنيفيره – نويفع) بطن (حفان) ومن حفان تنحدر هذه الأفخاذ (موارد – الأجيرب – الحمر) بطن (القرى) ومن القرى أو القرر تنحدر منه هذه الأفخاذ: (القويطن – ميلاد – العرمان)

بالإضافة إلى 14 بيت وهي كالآتي: (امبية – الشين – لواط (لواتة) – الأشلم – عريقيب – الذريفة- أبو شكاره – مداوى – أبو دبوس – أبو بنود – أبو ضياع – أبو مقواة – حيران – بو سالمة).