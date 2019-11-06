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أضرار خطيرة قد تدفعك للتخلي عن تناول المُربيات والحلويات!

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 نوفمبر 2019 - 12:27
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الحلويات المحتوية على دهون غير مشبعة ومواد كيميائية مفعولها مثل قنبلة للمعدة. [إنترنت]
أكدت خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سولوماتينا أنها لا تنصح بتناول الحلويات المحتوية على السكر والدهون غير المشبعة معا.

حيث أوضحت الخبيرة أن الدهون غير المشبعة تستخدم في صناعة الحلويات تحت اسم دهون الحلويات أو السمن النباتي، وأن المعجنات المقلية في زيت يغلي مضرة أيضاً، لأن هذا الزيت عادة يكون أحد أنواع الدهون غير المشبعة.

كما تحتوي هذه المعجنات على مواد كيميائية تحاكي الذوق ومواد صبغية ذات مصدر غير عضوي، لذلك تنصح الخبيرة بتناول حلويات ذات لون زاه ورائحة لذيذة.

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هذا وتقول مؤكدة أن الحلويات المحتوية على دهون غير مشبعة ومواد كيميائية، تباع بأسعار رخيصة، والناس تقبل على شرائها مع أن مفعولها مثل قنبلة للمعدة.

وحذرت الخبيرة من شراء المرملاد المستورد “جل الفواكه” ذي اللون الزاهي، حيث تستخدم في هذه الحلويات مواد كيميائية مكثفة، كما حذرت من تناول المياه الغازية المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة.

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