أطباء السودان: قصف مستشفى الفاشر يسقط 12 قتيلاً وإصابة 17 آخرين

أفادت شبكة أطباء السودان بأن مستشفى الفاشر تعرض لقصف مباشر من قبل قوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 17 آخرين، بينهم طبيبة وكادر تمريض كانوا داخل المستشفى.

وأكدت الشبكة أن استهداف مستشفى يعج بالمرضى والكوادر الطبية يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، مشددة على الاستهتار التام بأرواح المدنيين وانتهاك القوانين الدولية التي تحمي المرافق الصحية والعاملين فيها.

وحملت شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن القصف المتعمد، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من النظام الصحي المنهار في الفاشر، معتبرة أن الصمت الدولي يشكل تواطؤاً أمام استمرار قتل المدنيين داخل المنازل والمستشفيات.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم مخيم “زمزم” للنازحين محمد خميس دودة، أن عناصر من الدعم السريع اقتحموا مركز إيواء مدرسة أبو طالب وأطلقوا النار على النازحين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة مسنة وشخص من ذوي الإعاقة.

وأجبرت القوات المهاجمة نحو 100 أسرة، بينها 37 طفلاً، على إخلاء الموقع قسراً والنزوح إلى وجهات مجهولة دون طعام أو مأوى.