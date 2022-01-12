أطباء بلا حدود: القبض على أكثر من 600 مهاجر في ليبيا

قال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في ليبيا، غابرييل غانشي، إنّ قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 600 مهاجر غير قانوني ولاجئ وطالب لجوء كانوا يتظاهرون للمطالبة بإعادة توطينهم وحمايتهم وإجلائهم من ليبيا.

وأوضح غانشي أنّه جرى نقل المحتجين إلى مركز الهجرة غير الشرعية في عين زارة بطرابلس، حيث يُحتجز مئات المهاجرين غير قانونيين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وتابع غانشي أنّه جرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية للمحتجزين، حيث يعانون من إصابات بالطعن أو آثار الضرب أو الكدمات، مضيفا أنّهم عالجوا أشخاصا تعرضوا للضرب وفُصلوا عن أطفالهم أثناء المداهمات.