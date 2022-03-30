أطباء بلا حدود تُعلن إنقاذ أكثر من 110 مهاجر غير نظامي قبالة ليبيا

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنّ سفينة جيو بارنتس، نفذت أمس عملية إنقاذ لأكثر من 110 مهاجر غير نظامي كانوا على متن قارب مطاطي على وشك الغرق قبالة السواحل الليبية.

المنظمة وصفت العملية، في تغريدة على حسابها عبر تويتر، بـ«الصعبة»، حيث كان الزورق على وشك الغرق حين عثرت عليه، مشيرة إلى أنّ عدد المهاجرين الذين جرى إنقائهم بلغ 113 مهاجر.

وأوردت المنظمة أنّ بعض المهاجرين، ونتيجة الإرهاق الذي أصابهم بسبب البقاء لوقت طويل في البحر، سقطوا في المياه، مشيرة إلى أنّ هؤلاء خضعوا للعناية الطبية على متن السفينة بعد إنقاذهم.

واستأنفت السفينة جيو بارنتس مهماتها الأسبوع الماضي، حيث توجهت إلى منطقة البحث والإنقاذ في وسط المتوسط لمساعدة قوارب المهاجرين المتهالكة، التي تحاول الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وغرق ما لا يقل عن 340 شخصا في البحر المتوسط ​​منذ بداية العام الجاري، حيث تعود المأساة الأخيرة إلى فبراير الماضي حيث غرق 50 مهاجرا قبالة مدينة صبراتة. وفي نهاية ديسمبر، عُثر على 28 جثة لمهاجرين غير نظاميين، بينهم امرأتان وطفل، غرب طرابلس.