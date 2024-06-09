 أطعمة تساعد يساعد في تحسين الذاكرة

وجدت دراسة حديثة بأن “الإكثار من تناول الرمان والفراولة والجوز يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة، بين مرضى الزهايمر”.

وبحسب الدراسة التي نشرها باحثون في جامعة كوبنهاغن والمعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، “يحتوي الرمان والفراولة والجوز على مادة “اليوروليثين أ”، وهو مركب تصنعه بكتيريا الأمعاء، وبعد تطبيق التجارب على الفئران ثبت أن المادة يمكن أن تخفف مشكلات الذاكرة”.

وأضافت الدراسة: “في المرضى الذين يعانون من أمراض التآكل العصبي مثل مرض الزهايمر، يواجه الدماغ صعوبة في إزالة “الميتوكوندريا” الضعيفة، التي تتراكم وتضعف وظائف المخ، ووجد الباحثون أن “اليوتوليثين أ” يزيل “الميتوكوندريا” الضعيفة من الدماغ، وبالتالي يستعيد الوظيفة الإدراكية”.

وقال فيلهلم بور، الأستاذ بقسم الطب الخلوي والجزيئي بجامعة كوبنهاغن، المشارك في الدراسة: “كانت التجارب السريرية مع “اليوروليثين أ”، فعالة في علاج أمراض العضلات، والآن نحن بحاجة إلى النظر في مرض الزهايمر”.

وقالت أخصائية التغذية بولاية نورث كارولينا، تانيا فرايريش، لشبكة “فوكس نيوز”: إن “العلاج طويل الأمد باليوروليثين أ، أدى إلى تحسن كبير في التعلم والذاكرة ووظيفة الشم لدى الفئران”، مضيفة: “بالتأكيد أنصح أي شخص بإضافة الرمان والفراولة والجوز إلى النظام الغذائي”.