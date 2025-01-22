أطعمة صحيّة تساعد على «نوم مثاليّ»!

في خطوة قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأرق، كشفت صحيفة “ميروي”، عن مجموعة من الأطعمة الصحية، يمكن أن تساعد على تحسين النوم.

وبحسب الصحيفة، أصدرت الخبيرة الصحية شيريل ليثغو، “قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لمساعدتنا على النوم، وتتضمن ما يلي:

الكرز: يعد من الأطعمة المثالية لتعزيز النوم، حيث يحتوي على المغنيسيوم والتريبتوفان، وهما عنصران يساعدان في استرخاء العضلات وتهدئة الجسم، ما يعزز النوم العميق والطويل. ويمكن تناول الكرز كوجبة خفيفة أو شرب عصير الكرز قبل النوم.

العسل: يساعد في تحفيز إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. كما أنه يساهم في تهدئة الدماغ، ما يجعل من تناول مشروب دافئ من الليمون والعسل خيارا مثاليا قبل النوم.

الديك الرومي: يعتبر من الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية التي تساهم في تعزيز النوم العميق، ومن الأفضل تناول شريحة أو شريحتين رقيقتين من الديك الرومي بدلا من وجبة كاملة لتجنب أي اضطراب في الهضم.

اللوز: يحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء النوم، ما يساهم في استرخاء العقل والجسم وتحويلهما من حالة اليقظة إلى الراحة”.

ونصحت الخبيرة، “بالحرص على الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه يوميا، والاسترخاء لمدة ساعة على الأقل قبل النوم، مثل أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب، وأن تكوم غرفة النوم مظلمة وهادئة باستخدام الستائر أو سدادات الأذن”، كما نصحة “بممارسة الرياضة بانتظام، ولكن تجنب التمارين قبل النوم بـ4 ساعات على الأقل، وتجنب الكافيين والكحول قبل 6 ساعات من النوم، – تجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم، وعدم النوم خلال النهار”.

هذا “وتتعدد أسباب الأرق، من التوتر والقلق إلى المرض أو حتى التغيرات الجوية، وأحيانا قد يكون السبب غير واضح”.