أطعمة ومشروبات ستجعلك تبدو أصغر سنّاً!

لا شك أن جميعنا يسعى إلى الحفاظ على الشباب الدائم، لا سيما مع التقدم في العمر، ولأجل ذلك، أكدت دراسات علمية عديدة وجود أطعمة لها مفعول مضاد للشيخوخة، ومعها ربما ستخفف من اللجوء إلى الكريمات والتقنيات التجميلية الجراحية منها وغير الجراحية لمحاربة علامات التقدم كالتجاعيد.

وفي هذا السياق، كشف خبير الطعام ومؤسس “ذا جيفت اوف اويل” The Gift of Oil، فيل بيانكي، “عن خمسة أطعمة ومشروبات مضادة للشيخوخة”، مشيرا إلى “أنها يمكن أن تساعد على أن تبدو أصغر سنا بعشر سنوات”.

وقال بيانكيك: “تتضمن قائمة الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تبطئ الشيخوخة زيت الزيتون، الذي يشتهر بفوائده الصحية، مثل خفض الكوليسترول السيء وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، كما يتميز بالعديد من خصائص مكافحة الشيخوخة”، وأضاف بيانكي، “أن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون تساعد في تقليل شيخوخة الجلد بسبب تأثيراتها القوية المضادة للالتهابات”.

وإلى جانب زيت الزيتون، اقترح بيانكي، “شرب الشاي الأخضر، لكونه مليء بفوائد مكافحة الشيخوخة، وهو أحد المشروبات الأكثر شعبية لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء شبابا، حيث أنه غني بفيتامين بي 2، الذي يساعد على شد مظهر البشرة، ويحتوي أيضا على ثروة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع الخطوط الدقيقة أو التجاعيد”.

كما نصح بيانكي، “بتناول الشوكولاتة الداكنة، والتي يمكنها أن تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، كما أنها تساعد أيضا على تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم إلى الجلد، وتساعد في الاحتفاظ بالترطيب لفترة أطول، ويمكن أن يساعد “الفلافانول” الموجود في الشوكولاتة الداكنة أيضا في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، ما يقلل من خطر التجاعيد الناجمة عن الشمس”.

وأوصي بيانكي، أيضا بالرمان “كونه مليء بالعديد من العناصر الغذائية الصحية وله مجموعة كاملة من الفوائد الصحية للجسم والبشرة، كما يمكن أن يساعد على تقليل أي ضرر ناتج عن أشعة الشمس والبقع البنية على الجلد، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه أيضا في حماية الكولاجين في الجلد، ما يجعلها واحدة من أفضل الفواكه لمكافحة الشيخوخة”.

ونصح بيانكي، أيضا “بتناول البطيخ، والذي لا يعد فقط مرطبا للغاية، وهو مفيد للبشرة، بل إنه يحتوي أيضا على الكثير من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامينات أ، بي وسي، ويساعد مزيج هذه الفيتامينات على تفتيح البشرة، وتعزيز صحتها، والمساعدة في الحصول على مظهر شبابي وناعم”.

هذا وتعدّ الشيخوخة عملية حتمية، حيث يبذل العلماء اليوم في جميع أنحاء العالم قصارى جهدهم لإيجاد وسيلة فعالة لإيقاف الشيخوخة أو إبطائها وإطالة فترة الشباب.