أطلقتها مؤسسة النفط.. «المنفي» يشيد بمبادرة «نفكر في الغد»

أشاد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته بقمة العمل المناخي لقادة العالم في أذربيجان، بمبادرة “نفكر في الغد” التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط في قمة المناخ COP28 في دبي.

وثمن المنفي، “الجهود الجبارة التي تبذلها المؤسسة، لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال حملة التشجير الواسعة التي تنفذها في مختلف مناطق ليبيا، بهدف تحسين البيئة والمساهمة في مكافحة التغير المناخي”.

من جانبها، تشارك المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لقمة المناخ COP29 في العاصمة الأذربيجانية، بوفدٍ يضم مديرِي إدارات الغاز، والطاقات الجديدة وإزالة الكربون، والصحة والسلامة والبيئة، ورئيس قسم البيئة.

وتطمح المؤسسة بهذه المشاركة إلى تعزيز دورها في دعم السياسات البيئية الوطنية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات المعنية بقطاع النفط والطاقة والتغير المناخي على المستوى الدولي والإقليمي، والاستفادة من تجاربها في مجالات تخفيض الانبعاثات وتنمية الاقتصاد منخفض الكربون.

كما شارك وفد المؤسسة ضمن بعثة الدولة الليبية المشاركة في قمة المناخ في اجتماع المجموعة العربية الذي عُقد على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، بهدف تبادل الرؤى ودعم مواقف الدول العربية تجاه قضايا التمويل والتكنولوجيا في سياق التغير المناخي.