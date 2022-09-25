أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم «الأقصى»

اقتحم صباح اليوم الأحد، أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المُبارك، مع بدء الأعياد اليهودية.

وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن أكثر من 250 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الساعة الأولى من بدء الاقتحام.

أكثر من 250 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الساعة الأولى من بدء الاقتحام pic.twitter.com/6ma5aqXWFq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022

أعداد كبيرة من المستوطنين تواصل اقتحام المسجد الأقصى pic.twitter.com/Aiw0OfvRzV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية قبيل بدء أعيادهم عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى، وأدوا السجود الملحمي في باحاته.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية قبيل بدء أعيادهم عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/lEfmHQoEYj — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة عشية ما يسمى “عيد رأس السنة العبرية.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

رقصات وأغانٍ و "سجود ملحمي" على أبواب المسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/a81V1TjHsW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022

رقصات وطقوس توراتية علنية خلال اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/qSDcTdgaFG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022

ووفق مخططات الاحتلال، تسعى جماعات الهيكل اليوم وغداً ضمن بما يسمى “رأس السنة العبرية”، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.

مستوطنون يؤدون ما يسمى "السجود الملحمي" ويغنون عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/6S84uFmtET — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022

وفي يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 يصادف ما يسمى “عيد الغفران” العبري، ويشمل محاكاة طقوس “قربان الغفران” في الأقصى، وهو ما تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.

ويحرص المستوطنون فيما يسمى بـ”يوم الغفران” على النفخ في البوق والرقص في “كنيسهم المغتصب” في المدرسة التنكزية في الرواق الغربي للأقصى بعد أذان المغرب مباشرة، ولكون هذا العيد يوم تعطيل شامل لمرافق الحياة، فإن الاقتحام الأكبر احتفالاً به سيأتي الخميس 6 أكتوبر 2022.

وستشهد الأيام من الاثنين 10-10 وحتى الاثنين 17-10-2022 ما يسمى “عيد العُرُش” التوراتي، ويحرص المستوطنون خلاله على إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى، وهي أغصان الصفصاف وسعف النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.

انتهاكات صارخة في المسجد الأقصى هذا الصباح..

رقص وغناء المستوطنين خلال خروجهم من المسجد الأقصى عقب اقتحامه بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/WDHfqbWWIr — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 25, 2022