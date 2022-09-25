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أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم «الأقصى»

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 13:33 | آخر تحديث: 25 سبتمبر 2022 - 13:37 نُشر: الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 13:33
دولي
القسطل
أكثر من 250 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال الساعة الأولى

اقتحم صباح اليوم الأحد، أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المُبارك، مع بدء الأعياد اليهودية.

وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن أكثر من 250 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الساعة الأولى من بدء الاقتحام.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية قبيل بدء أعيادهم عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى، وأدوا السجود الملحمي في باحاته.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة عشية ما يسمى “عيد رأس السنة العبرية.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

ووفق مخططات الاحتلال، تسعى جماعات الهيكل اليوم وغداً ضمن بما يسمى “رأس السنة العبرية”، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.

وفي يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 يصادف ما يسمى “عيد الغفران” العبري، ويشمل محاكاة طقوس “قربان الغفران” في الأقصى، وهو ما تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.

ويحرص المستوطنون فيما يسمى بـ”يوم الغفران” على النفخ في البوق والرقص في “كنيسهم المغتصب” في المدرسة التنكزية في الرواق الغربي للأقصى بعد أذان المغرب مباشرة، ولكون هذا العيد يوم تعطيل شامل لمرافق الحياة، فإن الاقتحام الأكبر احتفالاً به سيأتي الخميس 6 أكتوبر 2022.

وستشهد الأيام من الاثنين 10-10 وحتى الاثنين 17-10-2022 ما يسمى “عيد العُرُش” التوراتي، ويحرص المستوطنون خلاله على إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى، وهي أغصان الصفصاف وسعف النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.

آخر تحديث: 25 سبتمبر 2022 - 13:37
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