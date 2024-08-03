أعضاء السفارة يزورون وفد ليبيا المشارك في أولمبياد باريس

قام القائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى فرنسا الدكتور فتحي أميمة، أمس الجمعة، رفقة أعضاء البعثة الليبية باريس بزيارة إلى بعثة الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باريس، في القرية الأولمبية مقر إقامة البعثة.

وخلال الزيارة ألقى القائم بالأعمال كلمة تحفيزية عبر فيها عن فخره واعتزازه بالمشاركة الليبية في هذا المحفل الرياضي العالمي، معبراً عن حرصه على صحة وسلامة المشاركين، كما نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المكلف للوفد الليبي المشارك في الأولمبياد.

كما قدم القائم بالأعمال هدية تذكارية لكل اللاعبين المشاركين، الذين بدورهم عبروا عن شكرهم وامتنانهم لدعم السفارة الليبية باريس لهم وتحفيزها الدائم لضمان تقديم أفضل مستوى في البطولة.

وفي ختام الزيارة قام القائم بالأعمال بجولة في القرية الرياضية، اطلع خلالها على المرافق الرياضية والسكنية التي وفرتها اللجنة المنظمة للأولمبياد للوفود المشاركة، حيث أبدى إعجابه بالمستوى العالي للتجهيزات والخدمات المقدمة، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان راحة اللاعبين وتمكينهم من تقديم أفضل أداء لهم.