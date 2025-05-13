أعضاء المخابرات العامة يُؤكدون دعمهم لعملية تطهير الجهاز

دعا جهاز المخابرات العامة إلى سرعة تشكيل لجنة تسييرية مختارة من الشخصيات الوطنية النزيهة من الجهاز لتسير العمل وفقا لاختصاصه وينتهي عملها حال صدور قرار من الجهة المخولة.

وفي بيان لأعضاء وقيادات الجهاز تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد جهاز المخابرات على أن مصلحة الوطن والمواطن وأمنه القومي هي حجر الأساس في أهدافه ومعتقداته.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن أغلب أعضاء الجهاز يؤكدون على تواجدهم ودعمهم لعملية تطهير الجهاز والعمل على تحقيق أهدافه المتمثلة في حماية الأمن القومي على جميع مستوياته.