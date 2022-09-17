أعضاء بالنوّاب والدولة ينفون اتفاق استبعاد شروط الترشح للرئاسة

نفى أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة التوصل إلى اتفاق مع مجلس النوّاب بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة الدستور وترك الأمر للجسم التشريعي القادم.

جاء ذلك تعليقا على تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة المجلس الأخيرة التي عُقِدت بمدينة بنغازي، حيث قال إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة مشروع الدستور.

وأكد عضو مجلس النوّاب مصباح دومة في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، عدم البت في القرار حتى الآن لعدم عرضه على المجلس حتى الآن.

وفي سياقٍ ذي صلة، نفى عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، توصل المجلس لاتفاق مع البرلمان بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة التي تحدث عنها عقيلة صالح.

وأضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن المجلس الأعلى للدولة لم يناقش استبعاد شروط الترشح للرئاسة أو تأجيل”.

وأوضح أن ما بدر عن المجلس حتى الآن هو بيان تضمن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية فقط حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن معها، على أن يتولى البرلمان المقبل معالجة المسائل العالقة.

من جانبه قال عضو الأعلى للدولة عادل كرموس، إن ما تحدث عنه رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن استبعاد شروط الرئاسة لم تقر من الأعلى، نظرا لعدم عرضها حتى الآن، وقد تكون تفاهمات أولية لم تصل إلى القاعة للبت فيها.

ورأى كرموس إمكانية التوافق بين المجلسين سواء بشأن استبعاد شروط الرئاسة، أو حتى إجراء انتخابات برلمانية فقط.