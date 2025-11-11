أعضاء بمجلس النواب يشاركون في متابعة الانتخابات المصرية

في إطار التعاون البرلماني القائم بين مجلس النواب الليبي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، شارك أعضاء المجلس صباح جمعة، بالخير الشعاب، محمد الفيرس ضمن بعثة برلمان البحر الأبيض المتوسط لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري.

وشارك الوفد في التاسع من نوفمبر الجاري في اجتماع عقد بالعاصمة القاهرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة آليات سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها، ضمن التحضيرات لانطلاق مهمة المراقبة البرلمانية.

وبدأت البعثة في العاشر من نوفمبر مهامها الميدانية في محافظة الفيوم، حيث زار الوفد سبعة مراكز انتخابية في مناطق مختلفة من المحافظة، للاطلاع على أجواء العملية الانتخابية ومستوى التنظيم والإقبال من الناخبين.