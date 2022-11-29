أعضاء بمجلس النوّاب يُعلنون تضامنهم مع النائب العام

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 18:00 | آخر تحديث: 29 نوفمبر 2022 - 18:31 نُشر: الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 18:00
ليبيا
أثنى أعضاء المجلس على دور النائب العام

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في العاصمة طرابلس، مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء الدور الهام الذي يقوم به النائب العام لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة صنوفه وأشكاله.

وأثنى أعضاء المجلس على دور النائب العام في هذا الصدد مُعبرين عن رفضهم للحملة التي يقوم به البعض لاستهداف النائب العام ومجهوداته وكافة العاملين بمكتبه وجميع الوطنيين في المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

آخر تحديث: 29 نوفمبر 2022 - 18:31
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