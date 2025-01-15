أعضاء في مجلس النواب يشاركون باحتفالية «رأس السنة الأمازيغية»

شارك أعضاء مجلس النواب صالح قلمة، أحمد الشارف، إبراهيم الزغيد، جلال الشويهدي، سالم قنان، انتصار شنيب، هناء بوذيب، في احتفالية رأس السنة الأمازيغية “2975” التي أقيمت في مدينة بنغازي بتنظيم وزير الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية المكلفة الدكتورة انتصار العبود وبرعاية من الدكتور الصديق حفتر، وبحضور عدد من الوزراء بالحكومة الليبية ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي.

كما شارك في الاحتفالية عدد من القناصل بمدينة بنغازي، وتخللت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية للتعريف بالثقافة الأمازيغية.