أعضاء لجنة 5+5 عن المنطقة الشرقية يُعلقون كافة أعمالهم

أعلن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الشرقية، تعليق كافة أعمالهم باللجنة إلى حين النظر في مطالبهم.

وطالب الأعضاء في بيان أصدروه اليوم الأحد، من خليفة حفتر، بإيقاف تصدير النفط وإغلاق الطريق الساحلي ووقف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، وإيقاف أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها.

واتهم البيان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باتخاذه إجراءات عرقلت عمل اللجنة، ومنها النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين وعدم انصياعه لقرارات الشرعية ورفض التسليم للحكومة المُكلفة من مجلس النوّاب.

وأوضح أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، أن مطالبهم تأتي بسبب هذا المنزلق الخطير الذي أوصلتهم إليه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.