أعضاء مجلس الأمن يدعون الأطراف كافة للحفاظ على وقف إطلاق النار

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن الوضع في طرابلس مازال متوترا حتى بعد خروج رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا من العاصمة.

وأوضحت ديكارلو أنه من المهم الحفاظ على وقف إطلاق النار حاثة الأطراف كافة على التزام سبيل الحوار، ومشيرة إلى أن التقدم المحرز في اجتماعات القاهرة يستحق الثناء.

وأردفت ديكارلو “أبقينا العملية السياسية على قيد الحياة وفي هذا الصدد نحتاج إلى المزيد من الجهود للخروج من الأزمة”، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستبذل ما في وسعها في مساعدة الليبيين لاختيار من يمثلهم عن طريق صناديق الاقتراع.

وأضافت ديكارلو، أن وضع النازحين والمهجرين الذين خرجوا من منازلهم لا يزال محفوفا بالمخاطر، وأن أكثر من 2000 أسرة قد طردت قسرا من تاورغاء.

من جانبه، جدد المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن دعم لندن للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز والدفع تجاه انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء الأزمة.

ودعا المندوب البريطاني الأطراف كافة إلى حماية الحيادية في المؤسسات العامة والنزاهة، معتبرا أن إغلاق المنشآت النفطية يدعو إلى القلق.

وقال المندوب البريطاني إنه ينبغي ألا تسيس المؤسسة الوطنية للنفط أبدا، مؤكدا أن تعليق الإنتاج والتصدير ضار باقتصاد ليبيا.

وأعرب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن عن قلقه إزاء التطورات في ليبيا معتبرا أن العملية السياسية وصلت لطريق مسدود من جديد.

وبين المندوب الروسي أن الوضع الآن هو وجود تنازع بين حكومتين وأن استخدام العنف غير مقبول، مرحبا في الوقت نفسه، بالخطوات الإيجابية التي توصلت إليها اجتماعات القاهرة.

وجدد المندوب الروسي دعوة موسكو المنادية بخروج متوازن ومنتظم للقوات الأجنبية من ليبيا، مضيفا ان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دون قيادة وبشكلها الحالي، لا تستجيب للمقتضيات الواجبة.

ودعا المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الأطراف كافة إلى الانخراط في حوار بناء للوصول إلى إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات أدخل البلاد في مرحلة عدم يقين أمني وسياسي.

وشدد المندوب الفرنسي على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الأمنية داعيا إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار.

وأكد المندوب الفرنسي على أهمية إدماج التشكيلات المسلحة ونزع السلاح وخروج المرتزقة من البلاد، مؤكدا أن فرنسا مستعدة للمساعدة.

وفي السياق نفسه، قال المندوب الإماراتي في مجلس الأمن أن مستقبل العملية السياسية الليبية غير واضح ويشوبه تنازع على السلطة.

ورحب المندوب الإماراتي بالتقارب في المسار الدستوري وأن بلاده تتطلع إلى أن تتوصل الأطراف لاتفاق حول النقاط الخلافية المتبقية.

واختتم المندوب الإماراتي كلامه، أنه من المهم أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على حيادها، داعيا إياها لاستئناف اجتماعاتها.