أعضاء مجلس النواب عن المناطق المتضررة يعقدون اجتماعهم الرابع

عقد أعضاء مجلس النواب عن المناطق المتضررة من السيول والفيضانات ، اجتماعهم الرابع لمتابعة سير العمل بالمناطق المتضررة.

ووفقا لما أورده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي “عبد الله بليحق”: أنه اجتمع كل من الأعضاء: “الصالحين عبدالنبي” ،”مفتاح الشاعري” ، “سليمان سويكر”، “رابحة الفرجاني” ، “انتصار شنيب” ، و”سلطنة المسماري” في إطار متابعتهم سير العمل في المناطق المتضررة على ضوء ما تم مناقشته مع الوكيل العام للحكم المحلي ووزير الصحة ، كما تم مناقشة آلية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على صيغة التقرير الذي سوف يُقدّم في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء المتضمن كل ما قام به نواب المدن المتضررة في الفترة السابقة.