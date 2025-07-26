نواب ليبيون يشاركون في جلسات البرلمان الإفريقي.. دعوات لتمكين الشباب وبناء استقلال رقمي للقارة

يواصل أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركون في البرلمان الأفريقي، وهم يوسف الفاخري، سالم قنان، عبد القادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة، مشاركتهم في جلسات البرلمان المنعقدة بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

وتناولت الجلسات مجموعة من القضايا الحيوية لتطوير القارة، أبرزها بناء إطار قاري للذكاء الاصطناعي، سيادة البيانات، الابتكار الرقمي المسؤول، إضافة إلى مناقشة تقرير القمة البرلمانية بشأن الذكاء الاصطناعي، حماية البيانات والخصوصية، وقضايا الصحة الرقمية والتصنيع الذكي في أفريقيا.

وخلال الجلسة، ألقى النائب سالم قنان مداخلة بارزة رحّب فيها بالمبادرات المتعلقة بالصناعة الرقمية، مؤكداً أن هذه التوجهات تمثل خطوة مهمة نحو تقدم القارة. ودعا إلى تمكين الشباب الأفريقي في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على تطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

كما شدد قنان على أهمية انتقال أفريقيا من موقع المستهلك إلى منتج ومبتكر، مؤكداً ضرورة تحكّم القارة في مستقبلها التكنولوجي عبر خطوات حاسمة يقودها الأفارقة أنفسهم نحو تحقيق الاستقلال الرقمي.