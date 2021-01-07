أعضاء ملتقى الحوار يدعون لتشكيل لجنة تسوية وطنية لحل شامل

دعا عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الأربعاء، جميع القوى الديمقراطية المدنية الليبية إلى تشكيل ودعم لجنة “تسوية وطنية لحل شامل” يُخرج البلاد من أزمتها الناتجة من التدخلات الدولية والإقليمية وإنهاء حالة الانقسام.

وبحسب بيان موقع من 21 عضوا من لجنة الحوار السياسي، فإن تشكيل لجنة “التسوية الوطنية” يأتي دعما لملتقى الحوار وتقويمه في إطار الثوابت والضوابط الوطنية والتواصل مع مختلف القوى والكيانات السياسية للوصول إلى حل توافقي يحقق المشاركة الإيجابية الفاعلة لجميع أبناء الوطن الواحد والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة على حساب الوطن وعدم التشبث أو المراهنة على أسماء محددة كما يحاول البعض تمريرها عبر تحالفات تقودها فئة بعينها، بحسب البيان.

وأكد الأعضاء أن لجنة “التسوية الوطنية للحل الشامل” تأتي حفاظا على المِلكية الليبية للحوار السياسي، وحرصا على المصلحة الوطنية العليا ورفضا للهيمنة والأجندات الأجنبية، وبعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش والاستحواذ، وتحقيقا للشفافية المفقودة.

وستقوم لجنة التسوية الوطنية وفقا للبيان، بالعمل مع البعثة الأممية في إطار الدعم والتشاور فقط كما جاء في قرار إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووقع على بيان الدعوة لتشكيل لجنة التسوية الوطنية للحل الشامل كل من:

بدر علي سليمان عبد المطلب ثابت حمد البنداق عبد السلام شوها حسن الزرقة عبد القادر يحي مصباح دومة يوسف الفرجاني عائشة شلابي أبوبكر عويدات عمر تاج الدين الرزاقي سليمان الاعمي زياد دغيم عبدالمجيد مليقطة عبدالعزيز دغمان عبدالقادر حويلي علي بونجيم عبدالفتاح حـبـلـوص محمد تكالة فتحي رحومة علي الدبيّبة