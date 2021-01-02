أعضاء ملتقى الحوار يُطالبون بإخراج المرتزقة

طالب نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجلس الأمن بإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا.

حيث طالب 36 عضوا عن ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإخراج المرتزقة الأجانب والقواعد الأجنبية من الأراضي الليبية.

ودعا الأعضاء النخب السياسية إلى العمل معا للوصول إلى حلول سياسية توافقية، ودعوا أيضا الشعب الليبي إلى دعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي، للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

كما دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة للمصالحة والمصارحة للعمل على الإعداد لتوفير شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية الأولويات لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة.

وتابع الأعضاء: “ندعو كافة أبناء الشعب الليبى إلى دعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة بيوم 24 ديسمبر 2021، ونحث السلطة التنفيذية القادمة على العمل الجاد لإنهاء مظاهر الإنقسام وتوحيد المؤسسات، وإحترام المدد المتفق عليها في النصوص المقترحة بخارطة طريق المرحلة التمهيدية والالتزام الكامل بما ورد فيها”.