أعلى جوائز مالية بتاريخ البطولة.. كم سيحصل حامل لقب «كأس العرب»؟

تعد بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر الأغنى من حيث الجوائز المالية في تاريخ البطولة، مع زيادة ملحوظة في قيمة المكافآت مقارنة بنسخة 2021.

أعلنت اللجنة المنظمة أن إجمالي الجوائز المالية لهذه النسخة تجاوز 36.5 مليون دولار، ما يعكس التطور الكبير في البطولة وتعزيز مكانتها على الساحة الكروية.

تفاصيل توزيع الجوائز:

تبدأ المكافآت مباشرة مع المشاركة في البطولة، حيث يحصل كل منتخب على 715 ألف دولار بمجرد تسجيله في البطولة، مما يضمن دعماً مالياً أساسياً لجميع الفرق. أما الجوائز النهائية، فستُوزع على النحو التالي:

البطل: 7,155,000 دولار

الوصيف: 4,293,000 دولار

المركز الثالث: 2,862,000 دولار

المركز الرابع: 2,146,000 دولار

ربع النهائي: 1,073,000 دولار

المشاركة في البطولة: 715 ألف دولار لكل منتخب

دور البطولة في تعزيز كرة القدم العربية

تعكس هذه الجوائز المالية المرتفعة تزايد الاهتمام بكأس العرب، حيث تلعب البطولة دورًا مهمًا في تعزيز قيمة كرة القدم العربية على الساحة الدولية، خاصة مع مشاركة منتخبات قوية تضم لاعبين محترفين في أكبر الدوريات العالمية.

المباراة النهائية

تُختتم البطولة يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، حيث ستُجرى المباراة النهائية على أرضية ملعب لوسيل في مدينة لوسيل القطرية. سيتواجه في المباراة النهائية الفائزان من الدور نصف النهائي، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع المنتخب الإماراتي، بينما يواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني في مواجهة مثيرة.