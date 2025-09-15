أعلى مستوياته منذ 14 عاماً.. قفزة تاريخية في أسعار معدن الصناعات الدفاعية

في تطور غير مسبوق، شهد سوق معدن الجرمانيوم المستخدم في الصناعات الدفاعية والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار، وصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 عامًا، وسط تداعيات مباشرة نتيجة قيود الصين الجديدة على تصدير هذا المعدن الحيوي.

الجرمانيوم، المعدن النادر الذي يلعب دورًا محوريًا في تصنيع أنظمة التصوير الحراري والرؤية الليلية والمعدات العسكرية المتقدمة، شهد ارتفاعًا حادًا في سعره خلال الأسابيع الماضية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منه 5000 دولار، مقارنة بأقل من 1100 دولار في بداية عام 2023، وفقًا لتقارير نقلتها صحيفة فايننشال تايمز.

قيود الصين.. ضغط على العرض وأزمة عالمية متوقعة

تأتي هذه القفزة الصاروخية في الأسعار بعد إعلان وزارة التجارة الصينية أواخر العام الماضي عن تشديد رقابة التصدير على مجموعة من السلع ذات الاستخدام المزدوج، ومنها منتجات الجرمانيوم والغاليوم والإثمد، إضافة إلى المواد فائقة الصلابة، وذلك في إطار تصعيد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع حاد في شحنات الجرمانيوم إلى الولايات المتحدة، حيث انخفضت الشحنات من يناير إلى يوليو 2025 بنحو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات خاصة نقلتها الصحيفة.

ويُعد الجرمانيوم عنصرًا استراتيجيًا في الصناعات الدفاعية، حيث تُستخدم أنظمة التصوير الحراري التي تعتمد عليه في الطائرات المقاتلة والمعدات العسكرية الحديثة، وهو ما يجعل هذا المعدن عنصرًا حيويًا لاستقرار قوة الدول العسكرية.

التطبيقات الحيوية لمعدن الجرمانيوم

لا يقتصر أهمية الجرمانيوم على المجال العسكري فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات تقنية عدة منها:

الأجهزة العسكرية : يستخدم في أجهزة استشعار صور الأقمار الصناعية والمعدات العسكرية الحرجة.

: يستخدم في أجهزة استشعار صور الأقمار الصناعية والمعدات العسكرية الحرجة. الألياف الضوئية : عنصر أساسي في تصنيع كابلات الألياف الضوئية التي تشكل العمود الفقري للاتصالات الحديثة.

: عنصر أساسي في تصنيع كابلات الألياف الضوئية التي تشكل العمود الفقري للاتصالات الحديثة. الإلكترونيات : يدخل في رقائق الكمبيوتر عالية السرعة والبلاستيك المقاوم للحرارة.

: يدخل في رقائق الكمبيوتر عالية السرعة والبلاستيك المقاوم للحرارة. التصوير بالأشعة تحت الحمراء : يُستخدم في صناعة العدسات وأنظمة التصوير بالرؤية الليلية، ما يعزز القدرات الميدانية في العمليات العسكرية والأمنية.

: يُستخدم في صناعة العدسات وأنظمة التصوير بالرؤية الليلية، ما يعزز القدرات الميدانية في العمليات العسكرية والأمنية. الطاقة المتجددة: له دور متزايد في تصنيع خلايا الطاقة الشمسية منخفضة الكربون، مما يجعله مادة مهمة في جهود التحول نحو الطاقة النظيفة.

ماذا يعني هذا للمستقبل؟

مع سيطرة الصين على غالبية إنتاج هذا المعدن النادر، وعدم امتلاك معظم الشركات مخزونًا كبيرًا منه، أصبح العالم أمام معضلة حقيقية في تأمين إمدادات الجرمانيوم الحيوية. هذا يهدد ليس فقط الصناعات العسكرية، بل أيضًا قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة، مع تبعات قد تمتد لتشمل موازين القوة الاقتصادية والسياسية.

كما يُتوقع أن تدفع هذه الزيادة الحادة في الأسعار الشركات والدول إلى البحث عن بدائل أو مصادر جديدة للجرمانيوم، أو الاستعانة بتقنيات مبتكرة لتقليل الاعتماد عليه، في ظل حالة من التوتر والتنافس المتزايد على المواد الخام الاستراتيجية.