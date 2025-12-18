أعمال استفزازية أمريكية ضد «القرآن الكريم» تثير غضب المسلمين

أصدر حزب الله اللبناني اليوم الخميس، بيانًا أدان فيه بأشد العبارات قيام أحد الأمريكيين بتدنيس القرآن الكريم، داعياً إلى أوسع حملة إدانة لهذا الفعل الإجرامي الخبيث.

وصرح حزب الله في البيان أن الجريمة تمثل اعتداءً صارخًا على أقدس مقدسات المسلمين وعلى القيم الدينية والإنسانية التي تمثلها الديانات السماوية، واصفًا المشهد الاستفزازي الذي نفذه مرتكب الفعل بالكراهية والتحريض.

واعتبر البيان أن الثقافة العنصرية وخطابات الحقد التي غذتها تيارات سياسية وإعلامية في الغرب، والتي دعمتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة واللوبيات الصهيونية، هي السبب الرئيس لتجرؤ المتطرفين على ارتكاب مثل هذه الأفعال الدنيئة.

وأكد حزب الله أن امتناع الإدارة الأمريكية عن اتخاذ أي إجراء ضد مرتكبي هذه الممارسات تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير الزائفة، يثبت منحها الغطاء الكامل للأعمال التحريضية، وينم عن طبيعة الشر المتأصلة في نفوس صانعي السياسات في أمريكا، والتي تهدف إلى تأجيج الكراهية الدينية والصراعات بين الشعوب.

وأضاف البيان أن هذه الجرائم ليست أفعالاً فردية معزولة، بل أن مرتكبيها دمى تتحرك بيد الاستكبار العالمي الذي يسعى إلى توهين الدين الإسلامي وتحجيم منظومته القيمية والأخلاقية، التي تشكل سدًا منيعا أمام الانفلات الأخلاقي والإجرامي والعدواني على الشعوب.

ودعا حزب الله الأمة العربية والإسلامية، شعوبًا ورؤساء ومرجعيات دينية وثقافية، وأتباع جميع الرسالات السماوية، إلى أوسع حملة إدانة لهذا الفعل الإجرامي، واتخاذ موقف حازم يرفض أي تعرض لحرمات الإسلام أو لأي رسالة سماوية، لما تشكله هذه الأعمال الشنيعة من تغذية للكراهية وإجهاض للجهود الرامية لتعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب.

وفي السياق نفسه، وصف زعيم حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، إساءة مرشح أمريكي للقرآن الكريم بأنها جريمة فظيعة تجاه أقدس المقدسات الدينية، واعتبرها جزءًا من الحرب الصهيونية المستمرة ضد الإسلام والمسلمين، مؤكداً أن على المسلمين جميعًا مسؤولية دينية وإنسانية في التصدي لطغيان قوى الشر الظلامية المستكبرة.

وجاءت هذه التصريحات بعد حادثتين متتاليتين ارتكبها جاك لانغ، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، إذ حاول في نوفمبر الماضي حرق نسخة من القرآن الكريم خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، قبل أن يتمكن أحد المتظاهرين من إنقاذ الكتاب من الاحتراق.

ثم أقدم لانغ، في 13 ديسمبر الجاري، على وضع نسخة من القرآن في فم خنزير خلال احتجاج مناهض للإسلام بمدينة بلانو في مقاطعة كولين بولاية تكساس، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الإسلامية حول العالم.