أيام التشريق.. واجبات وسنن ترسم ختام رحلة الحج

أوضحت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة– ليبيا، في توجيه شرعي قدمه الشيخ فتحي كريم، أبرز ما يقوم به الحاج خلال أيام التشريق، وهي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، والتي تُعرف أيضًا بأيام منى.

وأكد الشيخ كريم، أن من أهم واجبات الحاج في هذه الأيام المبيت بمنى، مبينًا أن المبيت واجب مستقل عن رمي الجمرات، ومن أراد التعجل فعليه مغادرة منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، أما من تأخر حتى الغروب، فيلزمه المبيت ليلة إضافية ورمي الجمرات في اليوم الثالث عشر.

وأشار إلى أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، مبتدئًا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى، ويختم بجمرة العقبة، مع وجوب الترتيب بينها. كما يجوز النيابة في الرمي لمن يعجز عن أداء النسك بنفسه.

وأضاف أن من سنن هذه الأيام قصر الصلوات الرباعية، حيث يصلي الحاج الظهر والعصر والعشاء ركعتين، باستثناء المقيمين من أهل منى، لافتًا إلى أن هذه الأيام تُعد أيام ذكر وتكبير واستغفار، كما جاء في قول النبي ﷺ: “أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله”.

ودعا الحجاج إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من قراءة القرآن، وذكر الله، وتجنب الغفلة والانشغال بما لا ينفع، مشيرًا إلى أن استحضار النية والنية الصادقة بالتضرع والابتهال هي من سمات الحاج الصادق في ختام نسكه.

وختم الشيخ فتحي كريم كلمته بالتضرع إلى الله أن يتقبل من الحجاج أعمالهم، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين مأجورين، وقد تمّ حجهم بأركانه وواجباته.