أعمال تجديد تجريها الشركة العامة للكهرباء لتحسين جودة الخدمة في بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول عدد من الأبراج الجديدة لموقع العمل على خط 30 كيلو فولت “سيدي منصور – بودجاجة” بمدينة بنغازي.

وقالت الشركة في بيان أن أعمال التركيب جارية بالموقع وفق الجدول الزمني المعد لذلك بإشراف الإدارة العامة للجهد المتوسط.

من جانب آخر تقوم الشركة باستكمال أعمال التطوير بمحطة كهرباء الشقيقة 11 / 66 كيلو فولت، وتجهيزها بكامل معداتها، لإدخالها على الشبكة الكهربائية العامة. وأشارت الشركة إلى اقتراب تشغيل محطة جادو جهد 11 / 66 كيلو بعد أن جرى تجهيزها بخلايا جديدة خلال الفترة الماضية تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجبل الغربي.