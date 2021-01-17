أعمال شغب في باجة التونسية والأمن يتدخل

اندلعت مساء اليوم الأحد، بعض أعمال الشغب في محيط مركز الأمن الوطني بمنطقة المزارة بباجة الشمالية في تونس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية.



وقالت إذاعة “شمس إف أم”، إنه تم غلق الطريق وإشعال العجلات المطاطية، وقد تدخلت الوحدات الأمنية واستعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين ردوا باستعمال الحجارة، ليتواصل الكر والفر مع وصول تعزيزات أمنية من أجل السيطرة على الوضع.

يأتي ذلك بعد أن عاد الهدوء اليوم الأحد، إلى مناطق عدة في تونس شهدت مواجهات و”أعمال نهب” ليلة البارحة اعتقلت على إثرها قوات الأمن 242 شخصا، وتأتي هذه الأحداث فيما تحاول البلاد الخروج من أزمة اقتصادية واجتماعية فاقمها تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية اليوم في بيان لها، إن الهدوء عاد إلى كل أنحاء تونس بعد ليلة شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومئات من الشبان في العاصمة ومحافظات سوسة والكاف وسليانة وبنزرت.

وأضافت أن قواتها اعتقلت 242 شخصا “تورطوا في أعمال تخريب ومحاولات نهب الأملاك العامة” بمحافظات عدة خلال حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات للحد من تفشي وباء كورونا.

وتابعت الداخلية التونسية أنه تم توقيف عشرات ممن وصفتهم بـ”المنحرفين الذين أقدموا على إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرق” بهدف ارتكاب ما وصفتها بـ”أعمال إجرامية تشمل نهب أملاك عامة وخاصة”، مشيرة إلى أن كثيرين ممن شاركوا في هذه الأحداث من القاصرين.