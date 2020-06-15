أعمال صيانة للدمار الذي طال مكونات الشبكة الكهربائية جراء عدوان حفتر

أفادت الشركة العامة للكهرباء، ببدء إجراء أعمال صيانة الدمار الذي طال مكونات الشبكة الكهربائية بمنطقة المشروع جراء عدوان حفتر، والتنسيق التنسيق بين دائرة توزيع الهضبة ودائرة توزيع المشروع.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على الاجتماع الذي عُقِد في وقت سابق، بين المدير التنفيذي للشركة وعميد بلدية أبوسليم في تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل بالسرعة الممكنة لإرجاع التيار الكهربائي لمنازل المواطنين.

وأشارت إلى أن العمل لايزال جاري بوتيرة عالية من قِبل فرقة الصيانة بدائرة المشروع وفرقة الكوابل بدائرة توزيع الهضبة.

بناء على الاجتماع الذي عقد بين السيد المدير التنفيذي للشركة وعميد بلدية ابوسليم في تنفيذ اعمال الصيانة والتشغيل بالسرعة… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Montag, 15. Juni 2020