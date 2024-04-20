أعمال صيانة للشبكة الكهربائية في طرابلس

أعادت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء التيار إلى مناطق عدة في العاصمة طرابلس، بعد إجراء صيانات على الشبكة.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن الفرق الفنية في دائرة توزيع حي الأندلس أجرت صيانة لكابل معطوب حجم “240” من محطة “الآثار القديمة” إلى الصندوق بتأمين ومتابعة مكتب التشغيل والصيانة الشاطئ.

وفي دائرة توزيع عين زارة – القرقني، قامت فرقة الكوابل في قسم الصيانة بتنظيف وصيانة خلية محول ضغط عالٍ نتيجة وجود عطب في القاطع، حيث جرى عزل الخلية المعطوبة داخل محطة اليرموك “3”، وإرجاع الكهرباء للمواطنين بتأمين مكتب تشغيل السدرة تحت إشراف ومتابعة إدارة توزيع سوق الجمعة والنواحي الأربعة.