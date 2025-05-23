أعنف هجوم منذ الهدنة.. غارات إسرائيلية مكثفة تهز جنوب لبنان

نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية مكثفة على عدة بلدات في جنوب لبنان، في هجوم وصفته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأنه “الأعنف” منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.

وقالت الوكالة إن الغارات استهدفت محيط بلدة الصوانة، ومنطقة العزية القريبة من بلدة القلية، بالإضافة إلى جرد بلدة بوداي ومنطقة وادي حسن عند أطراف بلدة مجدل زون.

كما شملت الضربات ثلاث غارات على مناطق المحمودية، وسجد، ومرتفعات جبل الريحان في منطقة جزين، بحسب الوكالة الوطنية.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر محلية وناشطون أن الغارات امتدت لتطال بلدتي ياطر ودير انطار.

وحتى الآن، لم تصدر تقارير عن خسائر بشرية أو مادية، فيما تتواصل عمليات الرصد والمتابعة في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن “استهداف موقع عسكري احتوى على منصات صاروخية ووسائل قتالية لحزب الله في منطقة البقاع بعد أن تم رصد أنشطة لحزب الله داخل الموقع”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تمت كذلك “مهاجمة بنى تحتية إرهابية، ومنصات قذائف، وصواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان”.

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